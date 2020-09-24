COVID-19 может увеличивать риск развития болезни Паркинсона

Количество новых случаев с болезнью Паркинсона может заметно увеличиться на фоне коронавирусной эпидемии, как это произошло при пандемии испанки.

Тогда количество человек с такой болезнью выросло в 3 раза. Такое же развитие событий возможно при коронавирусной эпидемии.

Данный вывод поступил от австралийских нейробиологов, которые рассказали, что коронавирус повышает риск болезни Паркинсона.

Исследования этих и других ученых уже продемонстрировали, что коронавирус негативно влияет на органы и системы организма человека.

Уточняют, что последствия могут преследовать человека на протяжении всего его существования. Вирус может вызвать проблемы, которые связаны с мозгом и деятельностью его систем.

Хоть и не определена настоящая причина появления болезни Паркинсона, но исследователи считают, что коронавирус может повлиять на это, спровоцировав ее развитие.