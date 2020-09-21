Исследователи считают, что мигрень может появиться в связи с возникновением кортикальной депрессии. Это случается в момент подавления гиперактивных нейронов.
Как заявили ученые, данный процесс может появиться при нарушении переноса гиперактивного нейромедиатора глутамата. В процессе изучения данного явления, исследователи заблокировали переносчик GLT-1 у подопытных мышей. В итоге у мышей участилась кортикальная депрессия.
Результаты исследования в будущем помогут создать более эффективные препараты от головной боли.