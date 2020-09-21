Выявлена возможная причина возникновения мигрени

Ученые из Японии смогли выяснить почему люди страдают от мигрени. Они рассказали, что это связано с перенапряжением нейронов.

В обычном состоянии нейроны в мозгу пребывают в постоянном контакте между собой. Они передают нейротрансмиттеры, подвергаемые обратному захвату. Данный процесс не позволяет нейронам перенапрягаться.

Исследователи считают, что мигрень может появиться в связи с возникновением кортикальной депрессии. Это случается в момент подавления гиперактивных нейронов.

Как заявили ученые, данный процесс может появиться при нарушении переноса гиперактивного нейромедиатора глутамата. В процессе изучения данного явления, исследователи заблокировали переносчик GLT-1 у подопытных мышей. В итоге у мышей участилась кортикальная депрессия.

Результаты исследования в будущем помогут создать более эффективные препараты от головной боли.