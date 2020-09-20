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Евгений Папунаишвили постриг овец и станцевал в Дагестане
- Автор Мадина
- 20 сентября, 2020. Воскресенье 00:44
Ведущий программы канала "Россия 1" "По секрету всему свету" Евгений Папунаишвили приехал с визитом в Дагестан.
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