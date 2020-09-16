ЗАМАНА - В Дагестане судью обвиняют во взяточничестве и незаконном обороте боеприпасов

В Дагестане судью обвиняют во взяточничестве и незаконном обороте боеприпасов

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16 сентября, 2020. Среда 08:47
В Дагестане судью обвиняют во взяточничестве и незаконном обороте боеприпасов
Сотрудники Следственного Комитета России по региону расследуют дело в отношении экс-судьи Хасавюртовского района по статьям взяточничество (ч.1 ст. 292.2 Уголовного Кодекса России) и незаконный оборот боеприпасов (ч.1 ст. 222 Уголовного Кодекса России), пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета по республике.
В Дагестане судью обвиняют во взяточничестве и незаконном обороте боеприпасов
Общество
Согласно главной версии следствия, в мае 2017 года в производстве мирового судьи пребывало дело об административном правонарушении в отношении руководителя одной из школ Хасавюртовского района за невыполнение предписания службы пожарного надзора. Вместо определенного штрафа и увольнения с работы на 3 года, бывший судья предложил за взятку в 10 тысяч рублей вынести более мягкое наказание. Директор школы согласилась на данное предложение, но сразу же обратилась в полицию. Весной 2017 года бывший судья был арестован при получении взятки. При обыске у него в кабинете было также найдено и изъято больше 100 патронов разного калибра. Уголовное дело взято под контроль главой следственного управления Следственного Комитета России по региону генерал-майором юстиции Анатолием Щуровым.

 

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