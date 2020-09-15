В общем в России за прошедшие сутки обнаружили 5529 заражений.
В Москве впервые с 30 июня выявили более 700 случаев COVID-19
- Автор Мадина
- 15 сентября, 2020. Вторник 11:48
В Москве впервые с 30 июня обнаружили больше 700 случаев заражения коронавирусом: за прошедшие 24 часа коронавирус выявили у 730 человек, пишет "Лента.ру", ссылаясь на Telegram-канал оперативного штаба сегодня, 15 сентября.
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