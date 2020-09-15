ЗАМАНА - В Москве впервые с 30 июня выявили более 700 случаев COVID-19

В Москве впервые с 30 июня выявили более 700 случаев COVID-19

Автор
15 сентября, 2020. Вторник 11:48
В Москве впервые с 30 июня выявили более 700 случаев COVID-19

В Москве впервые с 30 июня обнаружили больше 700 случаев заражения коронавирусом: за прошедшие 24 часа коронавирус выявили у 730 человек, пишет "Лента.ру", ссылаясь на Telegram-канал оперативного штаба сегодня, 15 сентября.

В Москве впервые с 30 июня выявили более 700 случаев COVID-19
Общество

 В общем в России за прошедшие сутки обнаружили 5529 заражений.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top