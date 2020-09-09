Япония: Вирусы играют решающую роль в эволюции и выживании вида

Об этом рассказали сотрудники Университета Азабу в Японии и Детского перинатального института Цинциннати в Америке. Итоги осуществленного ими эксперимента продемонстрировали, что вирусы участвуют во всех процессах эволюции, способности воспроизводить потомство и выживать. Это подтвердили эксперименты на мышах и клетках зародышевой линии человека в лабораториях. Результаты исследовательской работы можно прочитать на страницах Nature Structural & Molecular Biology. Ученые рассказали про 2 разных и фундаментальных процесса, которые лежат в основе транскриптомов зародышевой линии. Выявлено, что в целом вирусы изменяют геном в положительную сторону.