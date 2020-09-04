Итоговую часть решения суд объявил 2 сентября, что следует из картотеки арбитражных дел.
Суд отказал мэрии Махачкалы в сносе здания «Парус» у озера Ак-Гель
- Автор Мадина
- 04 сентября, 2020. Пятница 16:39
Арбитражный суд региона не удовлетворил иск мэрии Махачкалы, которая просила о сносе ресторана «Парус» у озера Ак-Гель, пишет "Молодежь Дагестана".
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