ЗАМАНА - На Ямале найдена 17-ая карстовая воронка

На Ямале найдена 17-ая карстовая воронка

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02 сентября, 2020. Среда 09:27
На Ямале найдена 17-ая карстовая воронка

Телегруппа России “Вести” обнаружили на Ямале огромную воронку, которая заинтересовала ученых РАН. Как пишет ToDay News Ufa, воронка оказалась кратером гидролакколлита.

На Ямале найдена 17-ая карстовая воронка
Общество

Если говорить проще, то это газовое пучение земли. Исследователи заявляют об уникальности обнаруженного кратера. Как считают ученые, такая находка поможет ответить на разные вопросы относительно появления планеты Земля. С 2014 года на Ямале было найдено еще 16 таких объектов, поэтому обнаруженному кратеру дали порядковый номер 17. Подобные воронки возникают по причине накопления газом в крупных глубоких пустотах, появляющихся в вечной мерзлоте. Накопленное вещество, набирая 12 атмосфер, просто пробивает землю и формирует воронку. По своей форме воронка похожа на цилиндр, ее глубина доходит до 50 метров.

 

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взяты из открытых источников
 

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