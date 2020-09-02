На Ямале найдена 17-ая карстовая воронка

Если говорить проще, то это газовое пучение земли. Исследователи заявляют об уникальности обнаруженного кратера. Как считают ученые, такая находка поможет ответить на разные вопросы относительно появления планеты Земля. С 2014 года на Ямале было найдено еще 16 таких объектов, поэтому обнаруженному кратеру дали порядковый номер 17. Подобные воронки возникают по причине накопления газом в крупных глубоких пустотах, появляющихся в вечной мерзлоте. Накопленное вещество, набирая 12 атмосфер, просто пробивает землю и формирует воронку. По своей форме воронка похожа на цилиндр, ее глубина доходит до 50 метров.