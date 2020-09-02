Если говорить проще, то это газовое пучение земли. Исследователи заявляют об уникальности обнаруженного кратера. Как считают ученые, такая находка поможет ответить на разные вопросы относительно появления планеты Земля. С 2014 года на Ямале было найдено еще 16 таких объектов, поэтому обнаруженному кратеру дали порядковый номер 17. Подобные воронки возникают по причине накопления газом в крупных глубоких пустотах, появляющихся в вечной мерзлоте. Накопленное вещество, набирая 12 атмосфер, просто пробивает землю и формирует воронку. По своей форме воронка похожа на цилиндр, ее глубина доходит до 50 метров.
На Ямале найдена 17-ая карстовая воронка
- Автор Мадина
- 02 сентября, 2020. Среда 09:27
Телегруппа России “Вести” обнаружили на Ямале огромную воронку, которая заинтересовала ученых РАН. Как пишет ToDay News Ufa, воронка оказалась кратером гидролакколлита.
Последнее от Мадина
- В пожаре в Махачкале погибли женщина и четыре ребенка
- Посмотреть на свой город в прошлом поможет интерактивная онлайн-карта
- В Каспийске открыт новый детский сад на 280 мест
- Владимир Васильев призвал жителей Дагестана следовать правилам Роспотребнадзора
- В Махачкале открыли сквер в память о погибших в результате терактов религиозных деятелей