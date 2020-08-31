ЗАМАНА - Ученые смогли определить температуру во время ледникового периода

Ученые смогли определить температуру во время ледникового периода

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31 августа, 2020. Понедельник 11:47
Ученые смогли определить температуру во время ледникового периода

Ученые выяснили среднюю температуру планеты во время крайнего ледникового периода на Земле: она не настолько низкая, как могло показаться.

Ученые смогли определить температуру во время ледникового периода
Общество

Исследователи ознакомились с образцами древнего льда и с отложениями на стенах пещер времен ледникового периода. В итоге они обнаружили, что во время крайнего ледникового периода, который произошел 2,6 миллионов лет назад, средняя температура планеты составляла примерно 9 градусов. В умеренных широтах она падала до 3-5 градусов, а в приполярных землях — на 14 градусов.

Исследователи также опасаются, что в случае увеличения уровня углекислого газа в атмосфере в 2 раза — температура планеты поднимется примерно на 3,4 градуса выше нынешней, что может привести к смертельным условиям жизни для живых существ.  

 

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