ЗАМАНА - По инициативе «Единой России» принят ряд законов, направленных на поддержку инвалидов

По инициативе «Единой России» принят ряд законов, направленных на поддержку инвалидов

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14 августа, 2020. Пятница 16:08
По инициативе «Единой России» принят ряд законов, направленных на поддержку инвалидов

За прошедшие 6 месяцев по идее «Единой России» было принято несколько законов и указов Правительства, которые направлены на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ДРО партии. Эта работа проходит совместно с кабинетом министров в рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда» и государственной программы «Доступная среда».

По инициативе «Единой России» принят ряд законов, направленных на поддержку инвалидов
Общество

В начале весны президент России подписал закон о запрете на дискриминацию людей с ограниченными возможностями и пожилых людей при предоставлении им товаров и услуг. С 1 июля принята индексация пенсий гражданам-опекунам: теперь они не являются работающими пенсионерами и приравнены к получающим пенсию по возрасту. Подробнее можно прочитать тут.

 

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