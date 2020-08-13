Также за прошедшие сутки вылечились и выписались 6098 человек с коронавирусом. Еще 124 человека скончались.
В России выявили 5057 новых случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 13 августа, 2020. Четверг 16:14
В РФ за прошедшие сутки зафиксировали 5057 новых случаев заражения коронавирусом в 83 субъектах России, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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