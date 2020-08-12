Дагестанские медики спасли жизнь младенца

Выявив угрозу для рождения ребенка, сотрудники перинатального центра при Детской республиканской клинической больнице коллегиально приняли решение сделать плоду переливание крови через прокол пуповины. В общем было сделано 4 переливания, после чего на 33 неделе беременности матери было сделано кесарево сечение. Ребенок, девочка, родился весом около двух килограмм. Сейчас у младенца состояние хорошее. Она самостоятельно ест и набирает вес в соответствии с нормами.