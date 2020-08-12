ЗАМАНА - Дагестанские медики спасли жизнь младенца

Дагестанские медики спасли жизнь младенца

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12 августа, 2020. Среда 10:54
Дагестанские медики спасли жизнь младенца

Неонатологи Республиканского перинатального центра спасли жизнь плоду 32-летней матери, рождение которого было под вопросом из-за наличия резус-конфликта, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минздрава республики.

Дагестанские медики спасли жизнь младенца
Общество

Выявив угрозу для рождения ребенка, сотрудники перинатального центра при Детской республиканской клинической больнице коллегиально приняли решение сделать плоду переливание крови через прокол пуповины. В общем было сделано 4 переливания, после чего на 33 неделе беременности матери было сделано кесарево сечение. Ребенок, девочка, родился весом около двух килограмм. Сейчас у младенца состояние хорошее. Она самостоятельно ест и набирает вес в соответствии с нормами.

 

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