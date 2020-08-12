Выявив угрозу для рождения ребенка, сотрудники перинатального центра при Детской республиканской клинической больнице коллегиально приняли решение сделать плоду переливание крови через прокол пуповины. В общем было сделано 4 переливания, после чего на 33 неделе беременности матери было сделано кесарево сечение. Ребенок, девочка, родился весом около двух килограмм. Сейчас у младенца состояние хорошее. Она самостоятельно ест и набирает вес в соответствии с нормами.
Дагестанские медики спасли жизнь младенца
- Автор Мадина
- 12 августа, 2020. Среда 10:54
Неонатологи Республиканского перинатального центра спасли жизнь плоду 32-летней матери, рождение которого было под вопросом из-за наличия резус-конфликта, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минздрава республики.