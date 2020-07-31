В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

Этот факт доказан физиками из Лос-Аламосской национальной лаборатории. Используя квантовые компьютеры, ученые отправили “в прошлое” кубиты (иначе квантовые биты). В “прошлом” один из кубитов был поврежден (наступили на бабочку), но когда кубиты “вернули в настоящее время” они остались прежними. Исследователи придерживаются мнения, что их “вылечило” настоящее время. Однако к маленькому ущербу в реальности привел сам возврат в прошлое. Такое открытие в будущем может помочь в тестах квантовых устройств и в аппаратном сокрытии сведений.