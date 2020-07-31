ЗАМАНА - В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

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31 июля, 2020. Пятница 15:53
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

Как пишет ToDay News Ufa, ученые обнаружили, что популярного “эффекта бабочки” в квантовом мире не существует.

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
Общество

Этот факт доказан физиками из Лос-Аламосской национальной лаборатории. Используя квантовые компьютеры, ученые отправили “в прошлое” кубиты (иначе квантовые биты). В “прошлом” один из кубитов был поврежден (наступили на бабочку), но когда кубиты “вернули в настоящее время” они остались прежними. Исследователи придерживаются мнения, что их “вылечило” настоящее время. Однако к маленькому ущербу в реальности привел сам возврат в прошлое. Такое открытие в будущем может помочь в тестах квантовых устройств и в аппаратном сокрытии сведений.

 

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