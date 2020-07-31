Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на адвокатскую коллегию Беларуси.
В данный момент «российские боевики», как их называют СМИ Беларуси, пребывают под подпиской о неразглашении.
Российским гражданам, которые были арестованы в Беларуси по подозрению в организации массовых беспорядков, предоставили адвокатов.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на адвокатскую коллегию Беларуси.
В данный момент «российские боевики», как их называют СМИ Беларуси, пребывают под подпиской о неразглашении.
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