Капитана полиции из Дербента посмертно наградили «Орденом Мужества»

30 июля глава министерства внутренних дел по республике генерал-лейтенант МВД Абдурашид Магомедов приехал в Дербент для вручения государственной награды – «Орден Мужества» посмертно капитану полиции, заместителю командира специальной роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции отдела МВД РФ по городу Дербенту – Руслану Курбанову.

Начиная церемонию, Абдурашид Магомедов напомнил о событиях, случившихся 7 сентября. Сотрудник полиции Руслан Курбанов скончался из-за взрыва машины в Дербенте. Сила взрывного устройства составила примерно 20 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В тот день мать скончавшегося сотрудника полиции Майхалум Курбанова, работающая на станции Скорой помощи, прибыла на место трагедии и увидела тело сына. При вручении Ордена Мужества матери Руслана Курбанова, глава министерства заверил, что работники его ведомства будут всегда делать все, что они могут, дабы хоть как-то помочь перенести боль утраты ее сына. Подробнее можно прочитать тут.