Начиная церемонию, Абдурашид Магомедов напомнил о событиях, случившихся 7 сентября. Сотрудник полиции Руслан Курбанов скончался из-за взрыва машины в Дербенте. Сила взрывного устройства составила примерно 20 килограммов в тротиловом эквиваленте.
В тот день мать скончавшегося сотрудника полиции Майхалум Курбанова, работающая на станции Скорой помощи, прибыла на место трагедии и увидела тело сына. При вручении Ордена Мужества матери Руслана Курбанова, глава министерства заверил, что работники его ведомства будут всегда делать все, что они могут, дабы хоть как-то помочь перенести боль утраты ее сына. Подробнее можно прочитать тут.