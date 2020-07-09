Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 июля

Общее количество случаев заражения коронавирусом на планете к утру 9 июля достигло 12 миллиона человек, пишет "Лента.ру".

В РФ за прошедшие сутки зарегистрировано 6 562 случаев заражения. В общем в России выявлено 700 792 заражения коронавирусом. Из них больше 472,5 тысячи человек вылечились, 10 667 человек умерли.