В РФ за прошедшие сутки зарегистрировано 6 562 случаев заражения. В общем в России выявлено 700 792 заражения коронавирусом. Из них больше 472,5 тысячи человек вылечились, 10 667 человек умерли.
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 июля
- Автор Мадина
- 09 июля, 2020. Четверг 08:30
Общее количество случаев заражения коронавирусом на планете к утру 9 июля достигло 12 миллиона человек, пишет "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- Пилот посадил самолет с разбитым стеклом за считанные минуты и спас пассажиров
- Меры по улучшению санитарно-гигиенического состояния прибрежной полосы Каспийского моря обсудили в Правительстве РД
- Меры по улучшению санитарно-гигиенического состояния прибрежной полосы Каспийского моря обсудили в Правительстве РД
- Премьер-министр РД затронул тему развития туризма в регионе
- Артём Здунов поручил подготовить перечень форм поддержки индустрии туризма Дагестана