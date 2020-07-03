Заместитель председателя Комитета Народного Собрания Республики Дагестан Анна Безрукова уверенна, что голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации в республике отличалось высоким уровнем организации, что обеспечило беспрецедентно высокую явку голосующих, проинформировали в пресс-службе Дагестанского парламента.

Сама депутат голосовала на участке, который размещён в махачкалинском лицее №22. Ей как и каждому участнику голосования дистанционно измерили температуу и выдали индивидуальный пакет с маской, перчатками и авторучкой.

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