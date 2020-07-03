Анна Безрукова: «В Дагестане созданные условия безопасности в период голосования обеспечило высокую явку»
- Автор Габи
- 03 июля, 2020. Пятница 16:33
Заместитель председателя Комитета Народного Собрания Республики Дагестан Анна Безрукова уверенна, что голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации в республике отличалось высоким уровнем организации, что обеспечило беспрецедентно высокую явку голосующих, проинформировали в пресс-службе Дагестанского парламента.
Сама депутат голосовала на участке, который размещён в махачкалинском лицее №22. Ей как и каждому участнику голосования дистанционно измерили температуу и выдали индивидуальный пакет с маской, перчатками и авторучкой.
Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.
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