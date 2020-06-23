ЗАМАНА - В Дербенте найдено средневековое здание

В Дербенте найдено средневековое здание

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23 июня, 2020. Вторник 08:11
В Дербенте найдено средневековое здание

В древнем сооружении из кирпича, найденном при постройке частного дома в Дербенте, ученые-археологи обнаружили керамическую посуду XI — начала XIII веков, об этом 22 июня пишет пресс-служба мэрии Дербента.

В Дербенте найдено средневековое здание
Общество

Археологические раскопки на ранее найденном объекте культурного наследия стартовали 18 июня Дербентской новостроечной археологической экспедицией ИИАЭ ДФИЦ РАН. Руководит раскопками профессор Муртазали Гаджиева. Подробнее можно прочитать тут.

 

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