В Дербенте найдено средневековое здание
- Автор Мадина
- 23 июня, 2020. Вторник 08:11
В древнем сооружении из кирпича, найденном при постройке частного дома в Дербенте, ученые-археологи обнаружили керамическую посуду XI — начала XIII веков, об этом 22 июня пишет пресс-служба мэрии Дербента.
Археологические раскопки на ранее найденном объекте культурного наследия стартовали 18 июня Дербентской новостроечной археологической экспедицией ИИАЭ ДФИЦ РАН. Руководит раскопками профессор Муртазали Гаджиева. Подробнее можно прочитать тут.