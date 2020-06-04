Ход строительства школ в поселениях Хасавюртовского района: школа №2 на 300 ученических мест в с. Эндирей, Кандаураульская школа на 300 ученических мест, Кемсиюртовская школа на 120 мест и Акбулатюртовская школа на 120 мест.
В Гумбетовском и Хасавюртовском районе строятся новые школы
- Автор Габи
- 04 июня, 2020. Четверг 11:58
В рамках проекта "Мой Дагестан" в селе Ново-Аргвани Гумбетовского района по Республиканской адресной инвестиционной программе ведутся работы по строительству средней школы на 250 ученических мест.
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