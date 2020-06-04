ЗАМАНА - В Гумбетовском и Хасавюртовском районе строятся новые школы

В Гумбетовском и Хасавюртовском районе строятся новые школы

Автор
04 июня, 2020. Четверг 11:58
В Гумбетовском и Хасавюртовском районе строятся новые школы

В  рамках проекта "Мой Дагестан" в селе Ново-Аргвани Гумбетовского района по Республиканской адресной инвестиционной программе ведутся работы по строительству средней школы на 250   ученических мест.

В Гумбетовском и Хасавюртовском районе строятся новые школы
Общество

 Ход  строительства школ в  поселениях Хасавюртовского района:  школа №2 на  300 ученических мест в  с. Эндирей, Кандаураульская школа на 300 ученических мест,  Кемсиюртовская школа   на 120 мест и Акбулатюртовская школа на 120 мест.  

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top