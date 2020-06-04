В Дагестан поступила помощь от ОАЭ

В Дагестан поступила помощь от Арабских Эмиратов для борьбы с COVID-19.

Груз доставили в Махачкалинский аэропорт специальным рейсом. В аэропорту ценный груз встретил глава Министр по национальной политике РД Энрик Муслимов.

В состав гуманитарной помощи из ОАЭ вошли противочумные комбинезоны, дезинфицирующие средства, 25 000 тестов на коронавирусную инфекцию, и в большом количестве медицинские маски, и перчатки (по 50 и 300 тысяч соответственно).

От лица всех жителей Дагестана Энрик Муслимов выразил благодарность братскому народу Арабских Эмиратов за помощь в борьбе с COVID-19.