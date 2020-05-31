ЗАМАНА - На севере Дагестана для борьбы с саранчовыми вредителями привлечена малая авиация

На севере Дагестана для борьбы с саранчовыми вредителями привлечена малая авиация

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31 мая, 2020. Воскресенье 00:30
На севере Дагестана для борьбы с саранчовыми вредителями привлечена малая авиация

В северной части Дагестана (Ногайский район и Кочубейская зона) к химзащитным мероприятиям по борьбе с саранчовыми вредителями привлечена малая авиация. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

На севере Дагестана для борьбы с саранчовыми вредителями привлечена малая авиация
Общество

В настоящий момент ядохимикатами обработано свыше 35 тыс гектаров территории заселенной саранчой.

Привлечённый к данной деятельности самолёт уже совершил 12 вылетов, и обработал примерно 600 га территории.

Более подробную информацию читайте на РИА "Дагестан"

 

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