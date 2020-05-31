В северной части Дагестана (Ногайский район и Кочубейская зона) к химзащитным мероприятиям по борьбе с саранчовыми вредителями привлечена малая авиация. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.
На севере Дагестана для борьбы с саранчовыми вредителями привлечена малая авиация
- Автор Габи
- 31 мая, 2020. Воскресенье 00:30
В настоящий момент ядохимикатами обработано свыше 35 тыс гектаров территории заселенной саранчой.
Привлечённый к данной деятельности самолёт уже совершил 12 вылетов, и обработал примерно 600 га территории.
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