ЗАМАНА - Средства защиты и медицинские приборы от мецената Балаша Балашова переданы Каякентской ЦРБ

Средства защиты и медицинские приборы от мецената Балаша Балашова переданы Каякентской ЦРБ

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30 мая, 2020. Суббота 12:33
Средства защиты и медицинские приборы от мецената Балаша Балашова переданы Каякентской ЦРБ

Благотворитель и меценат Балаш Балашов пожертвовал на противодействие распространения COVID-19 на территории Каякентского района один миллион рублей.

Средства защиты и медицинские приборы от мецената Балаша Балашова переданы Каякентской ЦРБ
Общество

По заявке Каякентской центральной районной больницы закуплены и переданы на эту сумму СИЗ, антисептические спреи, комбинезоны противочумные с капюшоном и многое другое. Временно исполняющий обязанности главы Каякентского района Магомед Эльдерханов от имени жителей района и от себя лично выразил благодарность Балашу Балашову за оказанную помощь муниципалитету. 

 

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