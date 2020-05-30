По заявке Каякентской центральной районной больницы закуплены и переданы на эту сумму СИЗ, антисептические спреи, комбинезоны противочумные с капюшоном и многое другое. Временно исполняющий обязанности главы Каякентского района Магомед Эльдерханов от имени жителей района и от себя лично выразил благодарность Балашу Балашову за оказанную помощь муниципалитету.
Средства защиты и медицинские приборы от мецената Балаша Балашова переданы Каякентской ЦРБ
- Автор Габи
- 30 мая, 2020. Суббота 12:33
Благотворитель и меценат Балаш Балашов пожертвовал на противодействие распространения COVID-19 на территории Каякентского района один миллион рублей.
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