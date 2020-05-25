Об осуществленной работе сообщила доктор Ирина Трагира, являющаяся членом группы медиков. Так, врачами были проконсультированы все больные, пребывающие в реанимационных палатах.
Ирина Трагира: ситуация с распространением коронавируса в Дагестане очень серьёзная
- Автор Мадина
- 25 мая, 2020. Понедельник 18:34
Федеральные медики, приехавшие в РД 20 мая, уже посетили больницы Махачкалы, Дербента, Хасавюрта, Дахадаевского и Тляратинского районов.
Трагира подчеркнула, что коронавирусная обстановка в субъекте весьма сложная. Подробнее можно прочитать тут.
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