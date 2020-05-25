ЗАМАНА - Ирина Трагира: ситуация с распространением коронавируса в Дагестане очень серьёзная

Ирина Трагира: ситуация с распространением коронавируса в Дагестане очень серьёзная

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25 мая, 2020. Понедельник 18:34
Ирина Трагира: ситуация с распространением коронавируса в Дагестане очень серьёзная

Федеральные медики, приехавшие в РД 20 мая, уже посетили больницы Махачкалы, Дербента, Хасавюрта, Дахадаевского и Тляратинского районов.

Ирина Трагира: ситуация с распространением коронавируса в Дагестане очень серьёзная
Общество

Об осуществленной работе сообщила доктор Ирина Трагира, являющаяся членом группы медиков. Так, врачами были проконсультированы все больные, пребывающие в реанимационных палатах.

Трагира подчеркнула, что коронавирусная обстановка в субъекте весьма сложная. Подробнее можно прочитать тут.

 

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