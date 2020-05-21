ЗАМАНА - В России число случаев заражения коронавирусом достигло 308 705 человек

В России число случаев заражения коронавирусом достигло 308 705 человек

Автор
21 мая, 2020. Четверг 08:08
В России число случаев заражения коронавирусом достигло 308 705 человек

Общее количество заболевших коронавирусом на планете к утру 21 мая дошло до 4,99 миллиона человек.

В России число случаев заражения коронавирусом достигло 308 705 человек
Общество

В РФ за прошедшие сутки обнаружено 8764 случая заражения. В общем в России за время пандемии зарегистрировано 308 705 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 85 392 человек, 2972 пациентов скончались.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top