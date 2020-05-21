В РФ за прошедшие сутки обнаружено 8764 случая заражения. В общем в России за время пандемии зарегистрировано 308 705 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 85 392 человек, 2972 пациентов скончались.
В России число случаев заражения коронавирусом достигло 308 705 человек
- Автор Мадина
- 21 мая, 2020. Четверг 08:08
Общее количество заболевших коронавирусом на планете к утру 21 мая дошло до 4,99 миллиона человек.
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