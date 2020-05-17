Врачам и медперсоналу Кайтагского района полностью выплачены все стимулирующие выплаты за борьбу с Covid-19

Автор Мадина

Как заметил Лидер РД Владимир Васильев, согласно указу Президента РФ Владимира Путина, все обязательства перед медиками, сестрами и младшим персоналом, пребывающими в настоящее сложное время на передовой в борьбе с коронавирусной эпидемией, нужно выполнить.