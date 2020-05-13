Исходя из частых обращений, фонд принял решение наградить в честь 75-летия в Великой Отечественной войне Муфтия Дагестана золотым орденом имени генерал-полковника Магомеда Танкаева за значительную деятельность в патриотическом воспитании молодого поколения, преданность к родине и укреплении отношений между дагестанскими национальностями.
Муфтия РД Ахмада-Афанди Абдулаева наградили орденом Магомеда Танкаева
- Автор Мадина
- 13 мая, 2020. Среда 16:10
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Дагестанский фонд имени генерал-полковника Магомеда Танкаева наградил муфтия Дагестана Ахмада-Афанди Абдулаева золотым орденом фонда, сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Муфтията республики.
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