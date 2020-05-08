В России стартует проект «Цифровая журналистика»

В России стартует образовательный проект «Цифровая журналистика». Его организатором является АНО «Цифровые платформы» (diplatforms.ru).

Проект реализуется для подготовки и повышения квалификации журналистов, пишущих о развитии высоких технологий и их воздействии на сферы жизни жителей России.

В курс «Цифровая журналистика» входит 7 тематических образовательных модулей (200 академических часов), совмещающих семинары и выступления лидеров цифровой сферы, чиновников и самых опытных журналистов.

Следует отметить, что участие в проекте бесплатное и заявку можно отправить до 12 мая. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте https://цифроваяжурналистика.рф/registration/.