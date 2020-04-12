Королева подчеркнула, что «держась в стороне, мы сохраняем безопасность остальных». «Мы знаем, что эпидемия нас не победит», — заявила Елизавета II.
Королева Елизавета II посвятила пасхальную речь самоизоляции
- Автор Мадина
- 12 апреля, 2020. Воскресенье 00:00
Королева Великобритании Елизавета II обратилась к гражданам страны с пасхальной речью, в ходе которой отметила важность соблюдения режима карантина в период эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
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