ЗАМАНА - Королева Елизавета II посвятила пасхальную речь самоизоляции

Королева Елизавета II посвятила пасхальную речь самоизоляции

Автор
12 апреля, 2020. Воскресенье 00:00
Королева Елизавета II посвятила пасхальную речь самоизоляции

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к гражданам страны с пасхальной речью, в ходе которой отметила важность соблюдения режима карантина в период эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Королева Елизавета II посвятила пасхальную речь самоизоляции
Общество

Королева подчеркнула, что «держась в стороне, мы сохраняем безопасность остальных». «Мы знаем, что эпидемия нас не победит», — заявила Елизавета II.

 

Прочитано 43 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top