Администрация Махачкалы устанавливает на сидениях в общественном транспорте специальные ленты, которые указывают на необходимость соблюдения дистанции для предупреждения распространения коронавируса.

Как сообщают, пассажиры срывают такие ленты, дабы воспользоваться сидениями, тем самым подвергая опасности заражения коронавирусом себя и своих родственников.

Отмечают, что создавать внутри транспорта высокую плотность необходимости нет, так как маршрутки, троллейбусы и автобусы ездят по городу в достаточном количестве.