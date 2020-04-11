ЗАМАНА - В общественном транспорте Махачкалы устанавливают ленты для соблюдения дистанции

В общественном транспорте Махачкалы устанавливают ленты для соблюдения дистанции

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11 апреля, 2020. Суббота 23:18
В общественном транспорте Махачкалы устанавливают ленты для соблюдения дистанции

Администрация Махачкалы устанавливает на сидениях в общественном транспорте специальные ленты, которые указывают на необходимость соблюдения дистанции для предупреждения распространения коронавируса. 

В общественном транспорте Махачкалы устанавливают ленты для соблюдения дистанции
Общество

Как сообщают, пассажиры срывают такие ленты, дабы воспользоваться сидениями, тем самым подвергая опасности заражения коронавирусом себя и своих родственников.

Отмечают, что создавать внутри транспорта высокую плотность необходимости нет, так как маршрутки, троллейбусы и автобусы ездят по городу в достаточном количестве.

 

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