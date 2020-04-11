В общественном транспорте Махачкалы устанавливают ленты для соблюдения дистанции
- Автор Мадина
- 11 апреля, 2020. Суббота 23:18
Администрация Махачкалы устанавливает на сидениях в общественном транспорте специальные ленты, которые указывают на необходимость соблюдения дистанции для предупреждения распространения коронавируса.
Как сообщают, пассажиры срывают такие ленты, дабы воспользоваться сидениями, тем самым подвергая опасности заражения коронавирусом себя и своих родственников.
Отмечают, что создавать внутри транспорта высокую плотность необходимости нет, так как маршрутки, троллейбусы и автобусы ездят по городу в достаточном количестве.
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