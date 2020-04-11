ЗАМАНА - В Махачкале возьмёт старт горячая линия по доставке продовольственных наборов

В Махачкале возьмёт старт горячая линия по доставке продовольственных наборов

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11 апреля, 2020. Суббота 13:40
В Махачкале возьмёт старт горячая линия по доставке продовольственных наборов

В ближайшее время в Махачкале начнет работу горячая линия, по которой можно будет обратиться за помощью в доставке продуктов Об этом сообщили в информационном центре мэрии Махачкалы по ситуации с коронавирусом. Сведения об этом опубликованы на сайте «Махачкалинские известия».

В Махачкале возьмёт старт горячая линия по доставке продовольственных наборов
Общество

Каждый нуждающийся человек сможет безвозмездно получить продуктовые наборы, сделав звонок по номеру 8 800 350 99 02.

 

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