В Махачкале возьмёт старт горячая линия по доставке продовольственных наборов

В ближайшее время в Махачкале начнет работу горячая линия, по которой можно будет обратиться за помощью в доставке продуктов Об этом сообщили в информационном центре мэрии Махачкалы по ситуации с коронавирусом. Сведения об этом опубликованы на сайте «Махачкалинские известия».

