Каждый нуждающийся человек сможет безвозмездно получить продуктовые наборы, сделав звонок по номеру 8 800 350 99 02.
В Махачкале возьмёт старт горячая линия по доставке продовольственных наборов
- Автор Мадина
- 11 апреля, 2020. Суббота 13:40
В ближайшее время в Махачкале начнет работу горячая линия, по которой можно будет обратиться за помощью в доставке продуктов Об этом сообщили в информационном центре мэрии Махачкалы по ситуации с коронавирусом. Сведения об этом опубликованы на сайте «Махачкалинские известия».
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