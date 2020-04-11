ЗАМАНА - В Дербентском районе продолжается помощь малоимущим семьям

В Дербентском районе продолжается помощь малоимущим семьям

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11 апреля, 2020. Суббота 13:37
В Дербентском районе продолжается помощь малоимущим семьям

10 апреля, по решению исполняющего обязанности руководителя Дербентского района Фуада Шихиева при поддержке меценатов в нескольких населенных пунктах муниципалитета была организована благотворительная акция.

В Дербентском районе продолжается помощь малоимущим семьям
Общество

Она была проведена в целях оказания помощи малоимущим семьям района в связи со сложившейся ситуацией самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.

Благотворительная акция была организована в населенных пунктах Уллу-Теркеме, Джимикент, Татляр,Великент, Деличобан, Берикей, Падар. В общем продуктовую помощь получили 88 малоимущих семей.

 

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