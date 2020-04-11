Депутат Госдумы оказал продуктовую помощь многодетной семье из Каспийска
- Автор Мадина
- 11 апреля, 2020. Суббота 13:35
10 апреля депутат Государственной Думы, единоросс Юрий Левицкий помог живущей в Каспийске многодетной семье Керимовых.
По инициативе Левицкого, семье, в которой растут 6 несовершеннолетних детей, был подарен большой продуктовый набор.
Стоит заметить, что волонтерские центры «Единой России» по оказанию помощи жителям в связи с эпидемией коронавируса открыты во всех субъектах России.
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