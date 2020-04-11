По инициативе Левицкого, семье, в которой растут 6 несовершеннолетних детей, был подарен большой продуктовый набор.

Стоит заметить, что волонтерские центры «Единой России» по оказанию помощи жителям в связи с эпидемией коронавируса открыты во всех субъектах России.