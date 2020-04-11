Собянин объявил о вводе в Москве пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о вводе в городе пропускного режима из-за эпидемии коронавируса. Он объявил об этом в выступлении в эфире телеканала «Москва 24».

Как он объявил, пропуска будут появляться в Москве постепенно с 13 апреля, их будут выдавать в заявительном порядке в первую очередь для поездок на работу, затем — для поездок в других целях. Сроки каждого из этапов будут объявлены дополнительно. Каким образом будет реализована эта система технически, Собянин не стал объяснять.