ЗАМАНА - Собянин объявил о вводе в Москве пропускного режима

Собянин объявил о вводе в Москве пропускного режима

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11 апреля, 2020. Суббота 00:00
Собянин объявил о вводе в Москве пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о вводе в городе пропускного режима из-за эпидемии коронавируса. Он объявил об этом в выступлении в эфире телеканала «Москва 24».

Как он объявил, пропуска будут появляться в Москве постепенно с 13 апреля, их будут выдавать в заявительном порядке в первую очередь для поездок на работу, затем — для поездок в других целях. Сроки каждого из этапов будут объявлены дополнительно. Каким образом будет реализована эта система технически, Собянин не стал объяснять.

 

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