ЗАМАНА - Амазонию назвали одним из древнейших очагов земледелия

Амазонию назвали одним из древнейших очагов земледелия

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10 апреля, 2020. Пятница 16:54
Амазонию назвали одним из древнейших очагов земледелия

Ученые выяснили, что больше 10 000 лет назад на амазонских равнинах Льянос-де-Мохос люди занимались выращиванием разных сельскохозяйственных культур.

Амазонию назвали одним из древнейших очагов земледелия
Общество

Такой участок находится в северной области Боливии. Он покрыт саваннами и множеством рек. Ученые-археологи обнаружили на нем много следов человеческой жизни, в том числе искусственные холмы и островки, а также дамбы и каналы. К тому же именно этот участок является местом, где появились многие сельскохозяйственных культуры, включая тыкву сквош, перец чили, манион и персиковую пальму. Из-за этого исследователи предположили, что юго-западная часть Амазонии тоже является древним очагом развития земледелия. Дабы доказать такую теорию, команда ученых, которую возглавил Умберто Ломбардо, организовала археологические раскопки на 82 островках и на большинстве из них обнаружила следы использования удобрений. То есть почва, на которой теперь растут леса, была культивирована людьми. После радиоуглеродного анализа исследователи обнаружили, что возраст некоторых находок доходит до 10 850 лет.

 

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