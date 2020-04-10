ЗАМАНА - Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

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10 апреля, 2020. Пятница 16:42
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев объявил, что дисциплин по выбору на ОГЭ в этом году не будет. Об этом он сообщил в прямом эфире портала «Будущее России».

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Общество

До этого Минпросвещения заявляло, что субъекты страны должны очно провести ОГЭ по 2 обязательным дисциплинам.

Как заявил Музаев, регионам дадут разрешение самостоятельно составлять расписание экзаменов ОГЭ.

 

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