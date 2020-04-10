Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Автор Мадина

Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев объявил, что дисциплин по выбору на ОГЭ в этом году не будет. Об этом он сообщил в прямом эфире портала «Будущее России».