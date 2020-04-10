До этого Минпросвещения заявляло, что субъекты страны должны очно провести ОГЭ по 2 обязательным дисциплинам.
Как заявил Музаев, регионам дадут разрешение самостоятельно составлять расписание экзаменов ОГЭ.
Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев объявил, что дисциплин по выбору на ОГЭ в этом году не будет. Об этом он сообщил в прямом эфире портала «Будущее России».
До этого Минпросвещения заявляло, что субъекты страны должны очно провести ОГЭ по 2 обязательным дисциплинам.
Как заявил Музаев, регионам дадут разрешение самостоятельно составлять расписание экзаменов ОГЭ.
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