ЗАМАНА - ВКЗ «Избербашский» помог малоимущим семьям Каспийска

ВКЗ «Избербашский» помог малоимущим семьям Каспийска

Автор
10 апреля, 2020. Пятница 16:38
ВКЗ «Избербашский» помог малоимущим семьям Каспийска

Чтобы помочь тем, кто из-за эпидемии коронавируса пребывает в самоизоляции и испытывает финансовые трудности, волонтеры Каспийского штаба поддержки малоимущих уже создают списки. Информация об этом опубликована на сайте сетевого издания «Каспий-Медиа».

ВКЗ «Избербашский» помог малоимущим семьям Каспийска
Общество

В продуктовый набор вошли: мука, сахар, каши и другие продукты. Винно-коньячный завод «Избербашский» уже приобрел примерно 2 тысячи комплектов продуктов питания на 1 миллион, выделенный для поддержки малоимущих жителей Каспийска.

 

Прочитано 37 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top