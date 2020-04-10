В продуктовый набор вошли: мука, сахар, каши и другие продукты. Винно-коньячный завод «Избербашский» уже приобрел примерно 2 тысячи комплектов продуктов питания на 1 миллион, выделенный для поддержки малоимущих жителей Каспийска.
ВКЗ «Избербашский» помог малоимущим семьям Каспийска
- Автор Мадина
- 10 апреля, 2020. Пятница 16:38
Чтобы помочь тем, кто из-за эпидемии коронавируса пребывает в самоизоляции и испытывает финансовые трудности, волонтеры Каспийского штаба поддержки малоимущих уже создают списки. Информация об этом опубликована на сайте сетевого издания «Каспий-Медиа».