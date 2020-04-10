ВКЗ «Избербашский» помог малоимущим семьям Каспийска

Чтобы помочь тем, кто из-за эпидемии коронавируса пребывает в самоизоляции и испытывает финансовые трудности, волонтеры Каспийского штаба поддержки малоимущих уже создают списки. Информация об этом опубликована на сайте сетевого издания «Каспий-Медиа».

