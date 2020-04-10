Из федерального и дагестанского бюджета на благоустройство выделено всего 80008,5 тысяч рублей, в том числе из муниципального бюджета Каспийска направлено 2 миллиона рублей.
В Каспийске будут благоустроены 12 дворовых и 2 общественные зоны отдыха
- Автор Мадина
- 10 апреля, 2020. Пятница 16:34
Администрация городского округа «город Каспийск» решила благоустроить 12 дворовых и 2 общественные территории в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Информация об этом опубликована на сайте сетевого издания «Каспий-Медиа».