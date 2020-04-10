ЗАМАНА - В Каспийске будут благоустроены 12 дворовых и 2 общественные зоны отдыха

В Каспийске будут благоустроены 12 дворовых и 2 общественные зоны отдыха

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10 апреля, 2020. Пятница 16:34
В Каспийске будут благоустроены 12 дворовых и 2 общественные зоны отдыха

Администрация городского округа «город Каспийск» решила благоустроить 12 дворовых и 2 общественные территории в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Информация об этом опубликована на сайте сетевого издания «Каспий-Медиа».

В Каспийске будут благоустроены 12 дворовых и 2 общественные зоны отдыха
Общество

Из федерального и дагестанского бюджета на благоустройство выделено всего 80008,5 тысяч рублей, в том числе из муниципального бюджета Каспийска направлено 2 миллиона рублей.

 

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