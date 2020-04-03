1. Надевайте маску. Впрочем, в рекомендациях ВОЗ говорится, что данная мера необходима только тем, у кого имеются симптомы ОРВИ, а также тем, кто ухаживает за инфицированным.

2. Надевайте резиновые перчатки, возьмите с собой антисептик или любой другой дезинфицирующий раствор, чтобы обрабатывать руки. На сайте ВОЗ есть информация, как сделать дезинфицирующее средство самостоятельно.

3. Положите около двери мусорный пакет для того, чтобы выбросить туда маску и перчатки, после того, как вернётесь.

4. Инфекционисты советуют, по возможности, надеть очки, которые плотно прилегают к лицу — годятся те, что для плавания. Солнцезащитные очки бесполезны.

5. Снимите кольца и браслеты. Участок кожи, который закрыт украшением, нельзя продезинфицировать, следовательно даже при самом тщательном уходе за руками там может остаться источник заражения.