Вернувшихся на родину россиян будут тестировать на коронавирус

Граждан России, прибывших в страну из-за границы, будут проверять на коронавирус. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте правительства РФ.

Проверка прибывших в Россию граждан начнется с 26 марта. Тестирование будут проходить те граждане, которые прилетели из точек с обнаруженными случаями заражения коронавирусом. У них будут измерять температуру, произведут забор материала на обнаружение коронавируса и выдадут постановление главного санитарного врача о нахождении на дому в режиме карантина на срок 14 дней с момента приезда в Россию.

Информация о вернувшихся гражданах, обязанных перейти в карантин, будет направлена в больницы, к которым они прикреплены. Это нужно для динамического наблюдения за их состоянием.