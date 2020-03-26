ЗАМАНА - Вернувшихся на родину россиян будут тестировать на коронавирус

Вернувшихся на родину россиян будут тестировать на коронавирус

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26 марта, 2020. Четверг 09:17
Вернувшихся на родину россиян будут тестировать на коронавирус

Граждан России, прибывших в страну из-за границы, будут проверять на коронавирус. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте правительства РФ.

Вернувшихся на родину россиян будут тестировать на коронавирус
Общество

Проверка прибывших в Россию граждан начнется с 26 марта. Тестирование будут проходить те граждане, которые прилетели из точек с обнаруженными случаями заражения коронавирусом. У них будут измерять температуру, произведут забор материала на обнаружение коронавируса и выдадут постановление главного санитарного врача о нахождении на дому в режиме карантина на срок 14 дней с момента приезда в Россию.

Информация о вернувшихся гражданах, обязанных перейти в карантин, будет направлена в больницы, к которым они прикреплены. Это нужно для динамического наблюдения за их состоянием.

 

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