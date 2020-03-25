Данная мера осуществляется, в первую очередь, для безопасности населения. Центры уже переходят на режим предварительной записи. Данную запись есть возможность оформить на официальном сайте или по телефону 8(8722) 666-999. Помимо этого, в МФЦ отметили, что граждане могут получить государственные услуги с помощью портала госуслуг.
МФЦ Дагестана переходят на ограниченный режим работы
- Автор Габи
- 25 марта, 2020. Среда 17:30
Для профилактики и исключения распространения коронавируса МФЦ РД решили перейти на ограниченный режим работы.
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