Такую меру лечения утвердили Департаментом здравоохранения Москвы. По словам специалистов, носителю коронавирусной инфекции назначают специальные препараты. Подробнее читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".
Россияне с легкой формой заболевания коронавирусом смогут лечиться на дому
- Автор Габи
- 25 марта, 2020. Среда 15:43
Пациенты с лёгкой формой коронавируса, смогут лечиться дома. Об этом сообщают российские СМИ.
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