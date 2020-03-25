ЗАМАНА - Россияне с легкой формой заболевания коронавирусом смогут лечиться на дому

Россияне с легкой формой заболевания коронавирусом смогут лечиться на дому

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25 марта, 2020. Среда 15:43
Россияне с легкой формой заболевания коронавирусом смогут лечиться на дому

Пациенты с лёгкой формой коронавируса, смогут лечиться дома. Об этом сообщают российские СМИ.

Россияне с легкой формой заболевания коронавирусом смогут лечиться на дому
Общество

Такую меру лечения утвердили Департаментом здравоохранения Москвы. По словам специалистов, носителю коронавирусной инфекции назначают специальные препараты. Подробнее читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".

 

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