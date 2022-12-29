Ученые рассказали про микроорганизм Halteria, питающийся только вирусами

Специалистам удалось сделать крупное открытие, которое когда-нибудь может стать инструментом борьбы с вирусами. До недавнего времени бытовало мнение, что у хольтерий нет естественных врагов в природе, а потому они размножаются в воде и не встречают преград. Отныне известно, что это совсем не так. Исследователи провели эксперимент, поместив в каплю воды инфузории. Для неё обеспечили среду, в которой те смогли бы питаться лишь вирусами. Микроорганизмы за время опыта увеличили свою популяцию в 15 раз. В то же время вирусы уменьшились в 100 раз. Эти показатели соответствуют порядкам, существующим в других экосистемах. Дабы подтвердить результаты эксперимента, исследователи подкрашивали вирусы зелёным цветом, поэтому питающиеся ими инфузории приобрели оттенок своей пищи.