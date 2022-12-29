ЗАМАНА - Ученые рассказали про микроорганизм Halteria, питающийся только вирусами

Ученые рассказали про микроорганизм Halteria, питающийся только вирусами

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29 декабря, 2022. Четверг 15:34
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Ученые рассказали про микроорганизм Halteria, питающийся только вирусами

Эксперты провели исследование и выявили организм, который питается лишь вирусами. Эта инфузория поедает вирусные скопления в больших объёмах, так как те являются основной пищей для них. Статья на тему появилась на сайте Naked Science.

Ученые рассказали про микроорганизм Halteria, питающийся только вирусами

Специалистам удалось сделать крупное открытие, которое когда-нибудь может стать инструментом борьбы с вирусами. До недавнего времени бытовало мнение, что у хольтерий нет естественных врагов в природе, а потому они размножаются в воде и не встречают преград. Отныне известно, что это совсем не так.  Исследователи провели эксперимент, поместив в каплю воды инфузории. Для неё обеспечили среду, в которой те смогли бы питаться лишь вирусами. Микроорганизмы за время опыта увеличили свою популяцию в 15 раз. В то же время вирусы уменьшились в 100 раз. Эти показатели соответствуют порядкам, существующим в других экосистемах. Дабы подтвердить результаты эксперимента, исследователи подкрашивали вирусы зелёным цветом, поэтому питающиеся ими инфузории приобрели оттенок своей пищи.

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