Возраст обнаруженной в Якутии туши древнего бурого медведя составил более 3 000 лет

Эксперты выявили геологический возраст обнаруженного в 2020 году в Якутии бурого медведя, он составляет 3 460 лет, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

Туша бурого медведя, который существовал в среднем голоцене, осталась цела благодаря многолетней мерзлоте, на нее наткнулись оленеводы осенью 2020 года. Впервые специалисты смогли изучить целую тушу ископаемого медведя, до этого у них появлялась возможность работать лишь с останками.

"Ископаемого бурого медведя, обнаруженного в Якутии, изучают эксперты Северо-Восточного федерального университета совместно с другими учеными страны. Итоги генетической работы рассказали об эволюции бурых медведей на территории Северо-Востока Сибири. На данный момент уже осуществлены генетические исследования и радиоуглеродное датирование. Геологический возраст туши составил 3 460 лет", — заявляет пресс-служба.

Результаты анализа генома животного выявили серьезную схожесть митохондриальной ДНК изучаемого объекта с сегодняшними бурыми медведями, живущими в Якутии и на Чукотке.