Исследовательница из Дагестана работает над созданием антибактериальных нанопокрытий

Работа осуществляется в рамках полумиллионного гранта конкурса инновационных проектов «Умник» Фонда содействия инновациям, в котором Абай Максумова одержала победу.

«Мы собираемся получить антибактериальный материал, представляющий из себя тонкую невидимую пленку, толщиной в 1000 раз тоньше человеческого волоса. Покрытие обладает огромными защитными свойствами, так как отлично покрывает все поры, впадины и микротрещины в различных образцах, причем не только в плоских предметах, но и включая объемные образцы», – поделилась девушка.

Аспирантка добавила, что проект крайне актуален, так как человечество еще не отошло от последствий эпидемии, а новые штаммы коронавируса имеют высокую степень заразности.