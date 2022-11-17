ЗАМАНА - NASA отправило космический корабль «Орион» к Луне

NASA отправило космический корабль «Орион» к Луне

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17 ноября, 2022. Четверг 01:27
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NASA отправило космический корабль «Орион» к Луне

Корпорация NASA 16 ноября с успехом отправила к Луне сверхтяжелую ракету-носитель SLS — самую мощную ракету в человеческой истории — с космическим кораблем «Орион». Этот запуск — первый этап лунной космической программы «Артемида», которая была принята несколько лет назад.

NASA отправило космический корабль «Орион» к Луне

Старт состоялся с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде в 9:04 по мск. Запуск переносили с сентября и октября из-за технических проблем.

Нынешний пуск — беспилотный, но с капсулой для экипажа. Его цель — проверить эффективность технологии и отработать все этапы полёта. Это позволит исследователям подготовить будущие миссии, в которых на космическом корабле будут уже находиться астронавты.

«Орион» будет пребывать в пути 26 дней — за это время ракета долетит до орбиты Луны, проведёт на ней пару недель, а потом вернётся на Землю. Прибытие пройдет 11 декабря.

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