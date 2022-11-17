Старт состоялся с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде в 9:04 по мск. Запуск переносили с сентября и октября из-за технических проблем.
Нынешний пуск — беспилотный, но с капсулой для экипажа. Его цель — проверить эффективность технологии и отработать все этапы полёта. Это позволит исследователям подготовить будущие миссии, в которых на космическом корабле будут уже находиться астронавты.
«Орион» будет пребывать в пути 26 дней — за это время ракета долетит до орбиты Луны, проведёт на ней пару недель, а потом вернётся на Землю. Прибытие пройдет 11 декабря.