Это произошло на начальной стадии формирования многоклеточной жизни, когда мягкотелые организмы перешли в стадию скелета. Ученые называют это «кембрийским взрывом». Данное событие стало основой строения всего живого.
Доказательством этому является докембрийская окаменелость, а затем схожие следы, которые дают сведения о периоде 635-541 млн лет назад. Несмотря на падение биоразнообразия, живые существа получили новые морфологические признаки. Возможной причиной гибели всего живого стало падение уровня кислорода в океане и атмосфере.
«Это может быть любое сочетание таких причин, как извержение вулканов, движение тектонических плит, столкновение с космическим телом и так далее. Мы видим только то, что виды реагировали на снижение доступности кислорода», — заявляют исследователи.