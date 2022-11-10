ЗАМАНА - Ученые рассказали про причину первого массового вымирания на Земле 550 млн лет назад

Ученые рассказали про причину первого массового вымирания на Земле 550 млн лет назад

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10 ноября, 2022. Четверг 17:10
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Ученые рассказали про причину первого массового вымирания на Земле 550 млн лет назад

Исследователи из США рассказали про детали массового вымирания 550 млн лет назад, когда на Земле погибло до 95% биологических существ, информирует РИА Новости.

Ученые рассказали про причину первого массового вымирания на Земле 550 млн лет назад

Это произошло на начальной стадии формирования многоклеточной жизни, когда мягкотелые организмы перешли в стадию скелета. Ученые называют это «кембрийским взрывом». Данное событие стало основой строения всего живого.

Доказательством этому является докембрийская окаменелость, а затем схожие следы, которые дают сведения о периоде 635-541 млн лет назад. Несмотря на падение биоразнообразия, живые существа получили новые морфологические признаки. Возможной причиной гибели всего живого стало падение уровня кислорода в океане и атмосфере.

«Это может быть любое сочетание таких причин, как извержение вулканов, движение тектонических плит, столкновение с космическим телом и так далее. Мы видим только то, что виды реагировали на снижение доступности кислорода», — заявляют исследователи.

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