Ученые ДГУ нашли новую ящерицу в Дагестане

В ходе экспедиции кафедры зоологии и физиологии ДГУ под руководством Людмилы Мазанаевой в Дагестане была найдена новая ящерица – веденская, Darevskia caucasica vedenica, информирует пресс-служба университета.

В прошлом ее место обитания ограничивалось территорией Чеченской республики. При этом в литературе было уточнено предположение о ее возможном нахождении на сопредельной с Чечней территории Дагестана, которая относится к северному склону и предгорьям Андийского хребта.