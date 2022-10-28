В прошлом ее место обитания ограничивалось территорией Чеченской республики. При этом в литературе было уточнено предположение о ее возможном нахождении на сопредельной с Чечней территории Дагестана, которая относится к северному склону и предгорьям Андийского хребта.
Ученые ДГУ нашли новую ящерицу в Дагестане
- Автор Дарья
- 28 октября, 2022. Пятница 15:11
В ходе экспедиции кафедры зоологии и физиологии ДГУ под руководством Людмилы Мазанаевой в Дагестане была найдена новая ящерица – веденская, Darevskia caucasica vedenica, информирует пресс-служба университета.
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