ЗАМАНА - Ученые ДГУ нашли новую ящерицу в Дагестане

Ученые ДГУ нашли новую ящерицу в Дагестане

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28 октября, 2022. Пятница 15:11
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Ученые ДГУ нашли новую ящерицу в Дагестане

В ходе экспедиции кафедры зоологии и физиологии ДГУ под руководством Людмилы Мазанаевой в Дагестане была найдена новая ящерица – веденская, Darevskia caucasica vedenica, информирует пресс-служба университета.

Ученые ДГУ нашли новую ящерицу в Дагестане

В прошлом ее место обитания ограничивалось территорией Чеченской республики. При этом в литературе было уточнено предположение о ее возможном нахождении на сопредельной с Чечней территории Дагестана, которая относится к северному склону и предгорьям Андийского хребта.

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