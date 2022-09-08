Обнаружены 2 новые скалистые планеты с похожим на Землю климатом

Планеты вращаются вокруг LP 890-9 — маленькой и холодной звезды, находящейся примерно в 100 световых годах от нашего дома. Внутренняя планета системы, которая называется LP 890-9b, примерно на 30% больше Земли и осуществляет оборот вокруг своей звезды всего за 2,7 земных суток. В начале ее нашел спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) в качестве кандидата на роль планеты, далее этот статус был подтвержден с использованием телескопов SPECULOOS. Именно это помогло обнаружить еще и вторую планету LP 890-9c. Она похожа по размеру на первую (примерно на 40% больше нашей планеты), но ее орбитальный период составляет примерно 8,5 дня. В будущем эксперты планируют изучить состав атмосферы с помощью телескопа Джеймса Уэбба.