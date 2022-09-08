ЗАМАНА - Обнаружены 2 новые скалистые планеты с похожим на Землю климатом

Обнаружены 2 новые скалистые планеты с похожим на Землю климатом

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08 сентября, 2022. Четверг 11:15
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Обнаружены 2 новые скалистые планеты с похожим на Землю климатом

Международная группа астрономов, возглавляемая исследователями из Бирмингемского университета, объявила об обнаружении двух новых скалистых планет с похожим на Землю умеренным климатом. Работа появилась в издании Astronomy & Astrophysics.

Обнаружены 2 новые скалистые планеты с похожим на Землю климатом
Наука

Планеты вращаются вокруг LP 890-9 — маленькой и холодной звезды, находящейся примерно в 100 световых годах от нашего дома. Внутренняя планета системы, которая называется LP 890-9b, примерно на 30% больше Земли и осуществляет оборот вокруг своей звезды всего за 2,7 земных суток. В начале ее нашел спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) в качестве кандидата на роль планеты, далее этот статус был подтвержден с использованием телескопов SPECULOOS. Именно это помогло обнаружить еще и вторую планету LP 890-9c. Она похожа по размеру на первую (примерно на 40% больше нашей планеты), но ее орбитальный период составляет примерно 8,5 дня. В будущем эксперты планируют изучить состав атмосферы с помощью телескопа Джеймса Уэбба.

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