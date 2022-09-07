ЗАМАНА - Science Advances: с помощью бутылки эксперты воссоздали дождь из алмазов на Нептуне

Science Advances: с помощью бутылки эксперты воссоздали дождь из алмазов на Нептуне

Автор
07 сентября, 2022. Среда 10:45
|||
Science Advances: с помощью бутылки эксперты воссоздали дождь из алмазов на Нептуне

Международная команда экспертов во главе с Центром Гельмгольца Дрезден-Россендорф, Ростокским университетом и Французской политехнической школой смоделировала процесс формирования дождей из алмазов на Уране и Нептуне.

Science Advances: с помощью бутылки эксперты воссоздали дождь из алмазов на Нептуне
Наука

Дабы имитировать условия на этих планетах, исследователи взяли ПЭТ-пластик, из которого создаются бутылки: пластик имеет идеальный баланс углерода, водорода и кислорода.

Исследователи обстреляли его сильным оптическим лазером. Используя импульсы рентгеновского излучения, эксперты добились образования алмазов в несколько нанометров в ширину.

Команда научных сотрудников утверждает, что на Уране и Нептуне алмазы могут весить миллионы карат, их работа может заметно повлиять на производство наноалмазов. Описание эксперимента появилось в издании Science Advances.

Прочитано 13 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top