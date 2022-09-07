Дабы имитировать условия на этих планетах, исследователи взяли ПЭТ-пластик, из которого создаются бутылки: пластик имеет идеальный баланс углерода, водорода и кислорода.
Исследователи обстреляли его сильным оптическим лазером. Используя импульсы рентгеновского излучения, эксперты добились образования алмазов в несколько нанометров в ширину.
Команда научных сотрудников утверждает, что на Уране и Нептуне алмазы могут весить миллионы карат, их работа может заметно повлиять на производство наноалмазов. Описание эксперимента появилось в издании Science Advances.