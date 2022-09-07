Science Advances: с помощью бутылки эксперты воссоздали дождь из алмазов на Нептуне

Международная команда экспертов во главе с Центром Гельмгольца Дрезден-Россендорф, Ростокским университетом и Французской политехнической школой смоделировала процесс формирования дождей из алмазов на Уране и Нептуне.

Дабы имитировать условия на этих планетах, исследователи взяли ПЭТ-пластик, из которого создаются бутылки: пластик имеет идеальный баланс углерода, водорода и кислорода.

Исследователи обстреляли его сильным оптическим лазером. Используя импульсы рентгеновского излучения, эксперты добились образования алмазов в несколько нанометров в ширину.

Команда научных сотрудников утверждает, что на Уране и Нептуне алмазы могут весить миллионы карат, их работа может заметно повлиять на производство наноалмазов. Описание эксперимента появилось в издании Science Advances.