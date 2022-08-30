Ученые объяснили алгоритм проникновения соли в подводную вечную мерзлоту

Российские исследователи объяснили физический и химический алгоритмы, способствующие тому, чтобы соль попадала в слои вечной мерзлоты под водой. Статья на эту тему появилась в журнале Geosciences.

Эксперты заявляют, что натрий, магний и хлор, попадающие в породу в виде ионов, ведут к появлению точечных очагов с высокой и низкой температурами. Это важно учитывать при прогнозировании температурных изменений.

Современная модель деградации мерзлоты не учитывает процесс солепереноса. Но контакт с морскими водами приводит к естественному и техногенному засолению мерзлоты, из-за чего уменьшается температура оттаивания грунта и ускоряет деградацию мерзлоты. «Данный аспект нужно учитывать, и именно поэтому мы стремились разобраться в тонкостях процесса», – поделился ведущий научный работник Сколтеха Евгений Чувилин.