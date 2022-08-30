ЗАМАНА - Ученые объяснили алгоритм проникновения соли в подводную вечную мерзлоту

Ученые объяснили алгоритм проникновения соли в подводную вечную мерзлоту

Автор
30 августа, 2022. Вторник 16:47
|||
Ученые объяснили алгоритм проникновения соли в подводную вечную мерзлоту

Российские исследователи объяснили физический и химический алгоритмы, способствующие тому, чтобы соль попадала в слои вечной мерзлоты под водой. Статья на эту тему появилась в журнале Geosciences.

Ученые объяснили алгоритм проникновения соли в подводную вечную мерзлоту
Наука

Эксперты заявляют, что натрий, магний и хлор, попадающие в породу в виде ионов, ведут к появлению точечных очагов с высокой и низкой температурами. Это важно учитывать при прогнозировании температурных изменений.

Современная модель деградации мерзлоты не учитывает процесс солепереноса. Но контакт с морскими водами приводит к естественному и техногенному засолению мерзлоты, из-за чего уменьшается температура оттаивания грунта и ускоряет деградацию мерзлоты. «Данный аспект нужно учитывать, и именно поэтому мы стремились разобраться в тонкостях процесса», – поделился ведущий научный работник Сколтеха Евгений Чувилин.

Прочитано 76 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top